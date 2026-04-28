Osimhen nei guai: la Mercedes lo denuncia per non aver pagato un'auto

Appropriazione indebita: questa l'accusa rivolta a Victor Osimhen . L'ex attaccante del Napoli avrebbe ricevuto una denuncia da parte della Mercedes. Il bomber nigeriano, che oggi veste la maglia del Galatasaray , non avrebbe pagato le rate concordate nel 2023 per un leasing di una Classe G.

La denuncia della Mercedes

Il legale della società automobilistica avrebbe sporto denuncia nei confronti dell'attaccante nigeriano. Secondo l'esposto presentato, Osimhen si sarebbe anche dimenticato di restituire l'autovettura al termine del leasing. L'accordo prevedeva che il centravanti avrebbe dovuto restituire la Mercedes dopo tre anni.

Il debito di 90mila euro

Ma, al termine del periodo concordato in fase di contratto, non ci sarebbe stata nessuna restituzione. Il debito totale verso la casa automobilistica, ammonterebbe quindi a circa 90mila euro: una cifra monstre che è stata richiesta all'attaccante.