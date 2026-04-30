Clamoroso in Brasile: Vinicius come Dovbyk e Soulé! Tre errori consecutivi dal dischetto

Ricordate quanto accaduto in occasione di Roma-Lille, gara disputata allo stadio Olimpico e valida per la fase campionato di Europa League? In quella sfida Artem Dovbyk e Matias Soulé sbagliarono per tre volte i loro tentativi dal dischetto. Il numero uno del Lille neutralizzò i primi due tentativi del centravanti (fatti ripetere dal Var) e riuscì a ripetersi anche sulla terza conclusione dell'argentino.

I tre rigori falliti in Copa Sudamericana

Un episodio simile si è verificato in una gara della Copa Sudamericana. Nel corso della sfida tra Palestino e Gremio, disputata nella notte, Carlos Vinicius, attaccante brasiliano che in Italia ha vestito (pur senza mai scendere in campo) la maglia del Napoli, è stato lo sfortunato protagonista della sfida. Il centravanti d Gremio si è presentato sul dischetto, ma si è fatto ipnotizzare per tre volte dal portiere avversario.

Vinicius sbaglia tre volte dal dischetto

Al decimo, il direttore di gara assegna un penalty ai brasiliani: Vinicius si presenta sul dischetto, ma la sua conclusione è respinta (sul palo) dal portiere Sebastian Perez. Il Var segnala un'irregolarità dell'estremo difensore e fa ripetere l'escuzione: Vinicius cambia angolo, ma il risultato non cambia: parata! Nuovo intervento arbitrale e nuova ripetizione: l'attaccante tenta per la terza volta la trasformazione, ma durante la rincorsa scivola e sbaglia di nuovo. Triplice errore nel giro di pochi minuti: un record negativo, difficile da eguagliare.