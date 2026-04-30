Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Clamoroso in Brasile: Vinicius come Dovbyk e Soulé! Tre errori consecutivi dal dischetto

Clamoroso in Brasile: Vinicius come Dovbyk e Soulé! Tre errori consecutivi dal dischetto

L'attaccante, ex Napoli, si fa ipnotizzare dal portiere avversario e spreca tre penalty
2 min
TagsviniciusRigoriDovbyk

Ricordate quanto accaduto in occasione di Roma-Lille, gara disputata allo stadio Olimpico e valida per la fase campionato di Europa League? In quella sfida Artem Dovbyk e Matias Soulé sbagliarono per tre volte i loro tentativi dal dischetto. Il numero uno del Lille neutralizzò i primi due tentativi del centravanti (fatti ripetere dal Var) e riuscì a ripetersi anche sulla terza conclusione dell'argentino.

 

 

I tre rigori falliti in Copa Sudamericana

Un episodio simile si è verificato in una gara della Copa Sudamericana. Nel corso della sfida tra Palestino e Gremio, disputata nella notte, Carlos Vinicius, attaccante brasiliano che in Italia ha vestito (pur senza mai scendere in campo) la maglia del Napoli, è stato lo sfortunato protagonista della sfida. Il centravanti d Gremio si è presentato sul dischetto, ma si è fatto ipnotizzare per tre volte dal portiere avversario.

Vinicius sbaglia tre volte dal dischetto

Al decimo, il direttore di gara assegna un penalty ai brasiliani: Vinicius si presenta sul dischetto, ma la sua conclusione è respinta (sul palo) dal portiere Sebastian Perez. Il Var segnala un'irregolarità dell'estremo difensore e fa ripetere l'escuzione: Vinicius cambia angolo, ma il risultato non cambia: parata! Nuovo intervento arbitrale e nuova ripetizione: l'attaccante tenta per la terza volta la trasformazione, ma durante la rincorsa scivola e sbaglia di nuovo. Triplice errore nel giro di pochi minuti: un record negativo, difficile da eguagliare. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Roma, per la rivoluzione l’idea è MannaSoulé torna titolare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS