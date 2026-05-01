Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 1 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mourinho: "Nessuno del Real Madrid mi ha chiamato"

Il tecnico del Benfica risponde in conferenza: "Qui ho un altro anno di contratto"
1 min
TagsMourinhoBenficarealmadrid
L'allenatore portoghese del Benfica, José Mourinho, si è presentato oggi ai media in vista della partita di domani contro il Famalicao e ha parlato del presunto interesse del Real Madrid ad assumerlo come allenatore per la stagione 2026-27. "No, nessuno del Real Madrid mi ha parlato, te lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da troppi anni e siamo abituati a queste cose, ma niente dal Real Madrid. Non posso dire altro. E per quanto riguarda il Benfica, sapete già la situazione. Ho ancora un anno di contratto con il Benfica, e basta", ha dichiarato l'ex tecnico dellì'Inter e della Roma ai media portoghesi. Per adesso quindi tutto fermo, poi si vedrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Mourinho, le parole da brividi sulla RomaMourinho al Real Madrid, dagli Usa insistono

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS