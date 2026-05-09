Bufera in Inghilterra, il Middlesbrough denuncia: "Spiati dal Southampton prima della semifinale playoff"

Scoppia un caso in Championship . Al centro della vicenda la semifinale playoff tra Southampton e Middlesbrough . La English Football League ha infatti accusato il club del sud dell'Inghilterra di aver spiato una seduta di allenamento del Boro alla vigilia della sfida d'andata in programma al Riverside Stadium . Il match è in programma oggi, sabato 9 aprile, alle 13:30. I tifosi ironizzano sugli spalti mimando di osservare gli avversari con un binocolo o addirittura sfoggiandone di veri e propri.

La ricostruzione della BBC: "Membro del Southampton scoperto sul posto"

Secondo quanto riportato dalla BBC, un analista del Southampton avrebbe registrato immagini dell'allenamento del Middlesbrough e fotografato alcune indicazioni tattiche durante la sessione svolta giovedì mattina. Il membro dello staff sarebbe stato scoperto sul posto, avrebbe cancellato il materiale raccolto e successivamente si sarebbe allontanato. Un episodio che avrebbe fatto infuriare il club di Teesside, spingendolo a rivolgersi immediatamente alla EFL.

Il comunicato della EFL: "La questione sarà deferita a una commissione disciplinare indipendente"

La lega inglese è intervenuta con un comunicato ufficiale diffuso nella serata di ieri: "Il Southampton Football Club è stato accusato oggi di violazione dei regolamenti dell'EFL e la questione sarà deferita a una commissione disciplinare indipendente. Ciò fa seguito a una richiesta della EFL di osservazioni da parte del club dopo una denuncia del Middlesbrough relativa a presunte riprese non autorizzate su una proprietà privata in vista dell'incontro tra le due squadre per la semifinale di andata dei playoff di Championship di oggi".

Southampton, le possibili sanzioni per le accuse del Middlesbrough

Al momento non è chiaro quali possano essere le eventuali sanzioni nei confronti del Southampton qualora le accuse venissero confermate. La EFL, infatti, non commenta i procedimenti disciplinari in corso e, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, non sembrano esserci ipotesi di esclusione dai playoff.