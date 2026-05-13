Messi è il più pagato in MLS: cifra incredibile, in tre anni lo stipendio è raddoppiato

Messi non ama scendere dalle vette, siano esse fatte di record, trofei o montagne di soldi. L'ex 10 del Barcellona, da ormai due decenni, è in cima a ogni tipo di classifica, sempre al top e quasi sempre primo dei primi, il migliore tra i migliori. Anche in MLS, il campionato statunitense e canadese del quale fa parte dal 2023, conserva la sua imbattibilità tanto sul campo quanto con i numeri extracalcio. Vedi i guadagni, per esempio, giganteschi e più consistenti di ogni altro calciatore della Major League Soccer.