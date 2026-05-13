Messi è il più pagato in MLS: cifra incredibile, in tre anni lo stipendio è raddoppiato
Messi non ama scendere dalle vette, siano esse fatte di record, trofei o montagne di soldi. L'ex 10 del Barcellona, da ormai due decenni, è in cima a ogni tipo di classifica, sempre al top e quasi sempre primo dei primi, il migliore tra i migliori. Anche in MLS, il campionato statunitense e canadese del quale fa parte dal 2023, conserva la sua imbattibilità tanto sul campo quanto con i numeri extracalcio. Vedi i guadagni, per esempio, giganteschi e più consistenti di ogni altro calciatore della Major League Soccer.
Il super guadagno di Messi in MLS
Secondo i dati del sindacato giocatori MLS, l'argentino dell'Inter Miami CF, club con cui in questa stagione ha collezionato 10 gol e 3 assist in 13 partite, si conferma il più pagato del campionato con un compenso garantito di 28 milioni di dollari annui (circa 24 milioni di euro), quasi il doppio rispetto ai 17 milioni del 2025. Infatti, dal suo arrivo negli Stati Uniti tre anni fa, il salario, che era di 12 milioni di dollari, è più che raddoppiato. Restano esclusi dai conteggi gli introiti derivanti da sponsor e accordi commerciali personali.
Messi comanda la classifica
Alle spalle di Messi nella classifica salariale figurano Son Heung-min del Los Angeles FC (11 milioni di dollari circa equivalenti a 9,4 milioni di euro) e il compagno di squadra Rodrigo De Paul (9,6 milioni di dollari), ex Udinese. Più indietro, l'ex del Bayern Thomas Muller, oggi ai Vancouver Whitecaps FC, con oltre 5 milioni di dollari annui.