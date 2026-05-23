Pazzesco Harry Kane: tripletta allo Stoccarda, il Bayern vince la Coppa di Germania

Di testa, di destro e di rigore, così Harry Kane ha steso con una tripletta lo Stoccarda nella finale di Coppa di Germania, conquistata con il risultato di 3-0 dal Bayern Monaco, campione anche in Bundesliga. L'attaccante inglese è stato un urugano nel secondo tempo, quando ha siglato i tre gol decisivi: il primo al 54' su cross di Olise, il secondo girandosi in area con grande maestria e il terzo in pieno recupero dal dischetto. Così, i bavaresi sono tornati a vincere la coppa nazionale dopo sei di digiuno, la 21esima della loro storia.