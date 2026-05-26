Dramma in Nigeria: trovato morto il 21enne Udoh, la polizia indaga sull'ultima notte

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Victor Udoh , calciatore della Dynamo České Budějovice (club della Serie B ceca), talento nigeriano di 21 anni trovato morto in circostanze non ancora chiare ad Abuja , capitale della Nigeria . Dopo le notizie diffuse dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, è arrivata la conferma ufficiale dell'Anversa, club in cui il giovane aveva militato tra il 2023 e il 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il classe 2004 avrebbe trascorso la serata di lunedì in compagnia di alcuni amici , per poi essere rinvenuto privo di vita la mattina successiva, oggi, martedì 26 maggio.

Il comunicato dell'Anversa

Le autorità nigeriane non hanno rilasciato informazioni ufficiali per non compromettere le indagini. Udoh, cresciuto in Nigeria nell'Hypebuzz, si era trasferito in Belgio a 18 anni per entrare nel settore giovanile dell'Anversa (giocando anche 24 gare in due stagioni nel massimo campionato belga), attirando l'interesse del Southampton all'epoca in Premier League, che gli offrì un contratto di tre anni e mezzo, con l'ingresso iniziale nella squadra Under 21 nel febbraio 2025 (5 presenze e 2 reti). A settembre 2025 però il passaggio alla Dynamo České Budějovice, con cui aveva siglato un accordo triennale. "Con grande costernazione, il RAFC ha appreso della morte del nostro ex giocatore Victor Udoh - ha scritto l'Anversa in un comunicato - i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai cari di Victor in questo momento particolarmente difficile".