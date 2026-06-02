Il futuro di Marcus Rashford è sempre più incerto. Nonostante una stagione con ottime statistiche (14 gol e 14 assist in tutte le competizioni) e il campionato spagnolo vinto, difficilmente verrà riscattato dal Barcellona, che comunque sta provando a negoziare dei nuovi accordi con lo United, però con pochi risvolti positivi. L'indizio principale è l'aqcuisto dal Newcastle di Anthony Gordon, che verosimilmente sarà il suo sostituto. Il prestito scadrà il 30 giugno e poi farà ritorno al Manchester United dove ha un contratto valido fino al 2028. L'inglese è stato per anni un simbolo dei Red Devils, cresciuto nel loro vivaio e arrivato ai vertici del calcio europeo, fermando però bruscamente la sua avventura a Manchester nel gennaio del 2025 per via del rapporto molto burrascoso con Amorim. Il problema però ora appare essere un altro.