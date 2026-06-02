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martedì 2 giugno 2026
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L'ex calciatore: "Rashford la finisca di essere ossessionato dai soldi"

Il futuro dell'inglese è sempre più incerto nonostante una grande stagione con il Barcellona
2 min
TagsRashford

Il futuro di Marcus Rashford è sempre più incerto. Nonostante una stagione con ottime statistiche (14 gol e 14 assist in tutte le competizioni) e il campionato spagnolo vinto, difficilmente verrà riscattato dal Barcellona, che comunque sta provando a negoziare dei nuovi accordi con lo United, però con pochi risvolti positivi. L'indizio principale è l'aqcuisto dal Newcastle di Anthony Gordon, che verosimilmente sarà il suo sostituto. Il prestito scadrà il 30 giugno e poi farà ritorno al Manchester United dove ha un contratto valido fino al 2028. L'inglese è stato per anni un simbolo dei Red Devils, cresciuto nel loro vivaio e arrivato ai vertici del calcio europeo, fermando però bruscamente la sua avventura a Manchester nel  gennaio del 2025 per via del rapporto molto burrascoso con Amorim. Il problema però ora appare essere un altro.

L'attacco a Rashford: "Nessun altro può permettersi di pagarlo così tanto"

L'ex giocatore del Chelsea Pat Nevin ha sollevato una questione più economica sulla situazione: "Consiglierei a Rashford di smetterla di essere ossessionato dai soldi e di accettare di rimanere allo United; è lì che appartiene. Non so se il Barça possa continuare a pagare tutti quei soldi. Il Real Madrid sì, ma nessun altro può permettersi di pagare così tanto per un giocatore con un rendimento così altalenante". Tra l'altro ora allo United in panchina ci sarà Michael Carrick, leggenda dei Red Devils e compagno d Rahford a Manchester dal 2015 al 2018.

"Rashford? Sono poche le squadre che lo ingaggerebbero"

Nevin prosegue: "Guadagna cifre astronomiche allo United, quindi sono poche le squadre che lo ingaggerebbero. Il Chelsea non lo farebbe perché punta sui giocatori più giovani e tutto ruota intorno alle cessioni. In un certo senso, si limitano le squadre in cui potrebbe andare". Carrick nel corso della stagione ha parlato spesso di Rashford auspicando un suo ritorno definitivo a Manchester. 

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