Watford, Alessio Dionisi è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

Ora è ufficiale: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Watford . Il club inglese, gestito dalla famiglia Pozzo , ha scelto di puntare sull'ex tecnico di Sassuolo, Palermo ed Empoli, per provare a tornare in Premier League nel più breve tempo possibile. Ad accoglierlo il direttore sportivo Gian Luca Nani .

Watford, ufficiale l'arrivo di Dionisi: l'italiano è il nuovo allenatore

Questo l'annuncio ufficiale del club inglese: "Il Watford FC conferma la nomina di Alessio Dionisi a nuovo allenatore della squadra. Il 46enne italiano ha firmato un contratto biennale con il club di Vicarage Road e arriva con alle spalle un'esperienza in Serie A e una promozione nella massima serie, oltre ad aver ottenuto vittorie contro alcune delle più grandi squadre d'Europa. Lo staff tecnico di Dionisi includerà Luca Vigiani, che ha lavorato qui sotto la guida di Walter Mazzarri tra il 2016 e il 2017. Vigiani ricoprirà il ruolo di analista, mentre Fabio Spighi entrerà a far parte dello staff come responsabile della preparazione atletica. Un caloroso benvenuto agli Hornets, Alessio!".

La carriera di Alessio Dionisi

Centrocampista in carriera, - come ricorda il comunicato del Watford - Dionisi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2014, scalando le gerarchie fino a raggiungere i vertici del calcio italiano. Nel 2018 ha portato l’Imolese, squadra di Serie D, al secondo posto in classifica, per poi proseguire la sua ascesa nella stagione successiva in Serie C, dove ha chiuso al terzo posto prima di essere eliminato nei play-off. Questo successo ha attirato l'attenzione del Venezia in Serie B, e Dionisi è riuscito a mantenere il club nella seconda serie prima di passare all'Empoli.

Gareggiando nuovamente in Serie B, ha portato il club al titolo di campione 2020/21 e alla promozione in Serie A, con la straordinaria impresa di aver concluso l'intera stagione imbattuto in casa e con sole tre sconfitte. Dionisi è stato poi scelto dal Sassuolo, squadra affermata della Serie A, per sostituire Roberto De Zerbi, e l'allenatore ha trascorso due stagioni e mezzo a confrontarsi con i club d'élite del paese. Nel 2021/22 ha ottenuto in particolare una doppietta in trasferta a San Siro, battendo il Milan per 3-1 nel famoso stadio prima di sconfiggere l'Inter per 2-0. Nel suo curriculum figurano anche vittorie contro squadre del calibro di Juventus e AS Roma, oltre a una qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia. Tornato in Serie B con il Palermo nella stagione 2024/25, Dionisi ha portato il club ai play-off, mentre più recentemente ha trascorso un secondo periodo con l'Empoli.

Watford, il ds Nani: "Dionisi è un ottimo allenatore"

"Alessio era da tempo nel nostro mirino e siamo davvero lieti di aver raggiunto un accordo con lui - ha ammesso il direttore sportivo Gian Luca Nani a margine dell'ufficialità -. Abbiamo chiarito che cercavamo un allenatore esperto, che avesse vinto campionati e ottenuto promozioni, e Alessio corrisponde perfettamente al profilo. È un ottimo allenatore, che riteniamo abbia le credenziali giuste per ottenere il meglio dai giocatori che abbiamo in rosa e da quelli che intendiamo aggiungere. So che Alessio è davvero entusiasta di questa opportunità e non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che avrà qui".