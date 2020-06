Emre Can salva il Dortmund, Schick non basta al Lipsia. Bayern vicino al titolo

ROMA - Il Bayern Monaco si avvicina sempre di più al titolo di campione di Germania. La formazione bavarese ha vinto 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen e consolida il primo posto nella classifica di Bundesliga con 70 punti. I padroni di casa passano in vantaggio con Alario ma il Bayern prima pareggia con l'ex Juve Coman e poi va all'intervallo addirittura in vantaggio di due reti con i gol di Goretzka e Gnabry nel finale del primo tempo. Nella ripresa, il gol di Lewandowski e la rete del definitivo 2-4 di Wirtz.

Lipsia, non basta Schick

Il Lipsia si ferma sull'1-1 in casa contro il Paderborn. La squadra di Nagelsmann sblocca l'incontro al 27° minuto di gioco con la rete di Schick su assist di Timo Werner ma al 43° rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Upamecano per doppio giallo. Dopo un secondo tempo di sofferenza, nei minuti di recupero arriva il pareggio del Paderborn con Strohdiek sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vittoria esterna del Mainz, che vince 2-0 a Francoforte contro l'Eintracht grazie alle reti di Niakhate e Kunde Malong. Finisce 2-2 a Dusseldorf, invece, tra Fortuna e Hoffenheim: doppietta di Hennings per la formazione di casa, gol di Dabbur e Zuber per gli ospiti.

Privo del suo riferimento offensivo, Haaland, ancora ko dopo l’infortunio al ginocchio rimediato con il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund fatica in casa contro l’Hertha Berlino di Piatek, che parte dalla panchina. Prima del fischio d’inizio, le due squadre omaggiano George Floyd: il Dortmund usa delle magliette speciali, poi tutti i giocatori si inginocchiano intorno al centrocampo rimanendo in silenzio per un minuto. Quando inizia la partita, a parte qualche passaggio illuminante di Brandt, il primo tempo scorre via senza troppe emozioni con gli uomini di Favre che faticano a rendersi pericolosi. Meglio l’Hertha, che disinnesca il gioco dei gialloneri. Nella ripresa si vede un altro Borussia che arriva al vantaggio con Emre Can: l’ex Juve riceve la sponda di Brandt e mette dentro al 58’. È il gol che decide la partita e che tiene il Dortmund a -7 dal Bayern (63 a 70), quando mancano quattro giornate alla fine.

