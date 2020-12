Terremoto Dortmund, Favre esonerato!

DORTMUND (Germania) - Lucien Favre non è più l'allenatore del Borussia Dortmund: la dirigenza ha infatti deciso, alla luce della sconfitta casalinga contro lo Stoccarda per 1-5 e del poco frizzante momento in campionato dei gialloneri, di affidare la squadra ad Edin Terzic, già in passato membro dello staff. Al francese non è bastato dunque vincere il girone di Champions League, lo stesso della Lazio, per ripagare la fiducia della società della Westfalia.