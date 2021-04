Superlega, Rudi Völler furioso: "Crimine contro il calcio, tutti fuori"

Sono parole durissime quelle rilasciate a "Bild" da Rudi Völler, ex attaccante della Roma e campione del mondo con la Germania a Italia '90, contro la neonata Superlega. Il dirigente del Bayer Leverkusen ha affermato che l'idea di questa competizione è "un crimine contro il calcio" ed ha attaccato in particolar modo il Liverpool, dichiarando: "Per un club in cui i tifosi cantano 'Non camminerai mai da solo', tutto questo è vergognoso".