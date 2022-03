Il Bayern licenzia il magazziniere: frasi razziste a Gnabry e Choupo-Moting

Lo storico magazziniere del Bayern Monaco è finito nella bufera per un episodio di razzismo nei confronti di Gnabry e Choupo-Moting. Secondo la Bild, il dipendente del club - che aveva invitato la figlia per mostrarle il posto di lavoro - avrebbe proferito la seguente frase nel momento in cui ha incrociato i due giocatori: “Ecco, quelli così puoi evitare di portarmeli a casa”. Parole che sarebbero state sentite da alcuni colleghi, interpretate come discriminatorie e subito riferite ai vertici della società bavarese, che non ha esitato a licenziarlo.