Bundesliga: focolaio Covid nel Magonza, chiesto rinvio con Augusta

ROMA - Il Magonza ha fatto richiesta alla Lega calcio tedesca il rinvio della partita di Bundesliga in programma il 12 marzo contro l'Augusta a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra nel club sul Reno. Il regolamento del campionato tedesco stabilisce che devono essere disponibili più di 15 giocatori idonei per scendere in campo. La federcalcio tedesca aveva già posticipato la partita casalinga del Magonza contro il Borussia Dortmund, prevista per domenica scorsa, a mercoledì 16 marzo a causa della positività di 12 giocatori tesserati (compresi tutti i portieri).