Bayern Monaco: Davies torna a correre dopo la miocardite

MONACO (GERMANIA) - Buone notizie per il Bayern Monaco. Il club tedesco ha riabbracciato Alphonso Davies. Il terzino è tornato per la prima volta a correre dopo due mesi. A gennaio i medici lo avevano fermato a causa di una miocardite, conseguenza del Covid-19. Il 21enne canadese è stato costretto ad un percorso di riabilitazione, che non gli ha consentito di giocare i match di qualificazione per la Coppa del Mondo con la sua nazionale.