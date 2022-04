Bundesliga, Brandt trascina il Borussia Dortmund a -6 dal Bayern

STOCCARDA - Il Borussia Dortmund continua ad inseguire il Bayern Monaco e dopo il crollo contro il Lipsia nel turno precedente si riscatta con un netto 2-0 contro lo Stoccarda. Partenza pessima per la squadra di Marco Rose che già al 6' è costretta al primo cambio con l'infortunio di Reyna. Al suo posto entra Brandt che diventerà protagonista della gara. Al 12' infatti il centrocampista tedesco trova il gol su assist di Haaland, inizialmente annullato per fuorigioco poi confermato dal Var. Sempre Brandt trova anche il gol del raddoppio che chiude la partita al 71', stavolta su assist di Reus. Con questo risultato il Borussia Dortmund sale a 60 punti, portandosi a -6 dal Bayern Monaco di Nagelsmann con una partita in meno.