L'Hertha rimane in Bundesliga: 2-0 all'Amburgo nel ritorno degli spareggi

AMBURGO (Germania) - L'Hertha Berlino può festeggiare la permanenza in Bundesliga. Al Volksparkstadion la squadra di Felix Magath supera 2-0 l'Amburgo nel ritorno degli spareggi playout, andando così a ribaltare l'1-0 dell'andata. Decidono la partita le reti del difensore scuola Manchester City Dedrick Boyata, al 4', e di Marvin Plattenhardt al 63'. Continua l'incubo dei padroni di casa, che per il quarto anno di fila falliscono nel tentativo di risalire dalla Zweite.Bundesliga alla massima serie del calcio tedesco (nonostante le due semifinali di Coppa di Germania raggiunte in queste 4 stagioni).