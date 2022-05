Lewandowski-Bayern, è bufera! Kahn: "Grande solo grazie a noi"

Dopo le parole di addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco, è arrivata la replica di Oliver Kahn, dirigente del club bavarese. L'ex portiere ha parlato a Sport1 in Germania, spiegando: "Non so dirvi perché Lewandowski abbia scelto questa strada per comunicare la propria volontà. Affermazioni del genere rilasciate in pubblico non ti portano da nessuna parte. Robert è diventato un giocatore di livello mondiale qui con noi e penso che dovrebbe sapere cosa significa il Bayern. L'apprezzamento non è una strada a senso unico".