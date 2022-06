Hertha Berlino, c'è Bernstein: un Ultrà come presidente

BERLINO (Germania) - E' Kay Bernstein il nuovo presidente dell'Hertha Berlino. Il neo numero uno del club della capitale tedesca è un ex ultrà della squadra e ha prevalso sugli altri due candidati ottenendo ben 1.670 voti sui 3.016 totali. Una vittoria celebrata con entusiasmo dai tifosi del club berlinese. Bernstein, 41 anni, esperto di comunicazione, non vanta precedenti esperienze nell'amministrazione di società sportive, ma è stato scelto come successore di Werner Gegenbauer, che si è dimesso dopo 14 anni. Queste le sue prime parole dopo essere stato eletto: "Il club è in terapia intensiva. Adesso può essere guarito dall'interno".