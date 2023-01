DORTMUND - Youssoufa Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund, non ha 18 anni ma 22. Sarebbe questa la vera età del ragazzo secondo la documentazione fornita dal suo patrigno, come riporta Daily Mail Sport. Il vero nome di Moukoko, inoltre, risulta essere Youssouffa Mohamadou. Nato in Camerun nel 2002, è stato poi dato in adozione. Una rivelazione clamorosa che ha già messo in allerta gli eventuali club interessati alle prestazioni del giovane talento del Dortmund.