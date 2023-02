AUGUSTA (GERMANIA) - Nell'anticipo del venerdì della 19esima giornata di Bundesliga, l'Augsburg supera di misura per 1-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Decisiva, per i padroni di casa, una rete di Berisha al 55' che regala un successo importante in chiave salvezza e che porta i suoi a 21 punti. Il Bayer invece resta bloccato a 24.