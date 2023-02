Neuer, affondo pazzesco al Bayern: “La cosa più brutale vissuta in carriera”

ROMA - Manuel Neuer dopo il grave infortunio alla gamba destra con la rottura di tibia e perone, ha rilasciato una controversa intervista in cui ha criticato aspramente la decisione del Bayern Monaco di licenziare Toni Tapalovic, allenatore dei portieri e persona di sua massima fiducia. Ha anche parlato dell'infortunio che ha subito mentre sciava e non ha esitato a chiarire che il suo unico obiettivo al momento è recuperare prima possibile per tornare a lottare per il titolo, sia nel Bayern che nella nazionale tedesca. Ecco le parole di Manuel Neuer: "Quel colpo è stato duro per me. Mi è stato detto dai responsabili del club. È venuto fuori dal nulla. Anche per Toni. Non l'ho capito affatto e mi ha letteralmente buttato giù. Toni è sempre stato una figura importante per noi, tutto lo vedevano così. Per undici anni e mezzo non ha lavorato solo per me, ma per tutto il gruppo dei portieri, per lo staff tecnico e per la società. Siamo sempre stati in grado di separare il lavoro dalla vita privata", ha detto l'estremo difensore tedesco nell'intervista con The Athletic. Così invece sull'infortunio: "Ho messo una foto sul nostro gruppo WhatsApp e mi sono scusato. Ho anche chiamato la dirigenza mi sono scusato e ho detto loro che mi dispiaceva. Tutti erano sotto shock e dispiaciuti".