Clamoroso in casa Eintracht: il presidente è indagato per droga

ROMA - Dalla Germania arrivano notizie veramente incredibili. Il presidente dell'Eintracht Francoforte, squadra che affronterà tra due settimane il Napoli negli ottavi di Champions League, è indagato dalle autorità locali insieme al figlio più grande e la moglie, per possesso e consumo di cocaina. Peter Fischer, è un imprenditore, che guida il club da oltre vent'anni e l'indagine è nata perché il figlio tredicenne, ha portato scuola della cocaina e ha fatto uso di quella droga insieme a un amichetto, un compagno di scuola che una volta ritornato a casa ha fatto preoccupare la madre. La donna si è insospettita vedendo alcuni comportamenti strani e particolari del ragazzo, uniti ad un forte stato di alterazione, scoprendo alla fine la verità. La donna ovviamente si è recata al commissariato di polizia raccontando tutto, facendo così scattare indagine e perquisizioni a casa di Fischer dove sono stati trovati residui di cocaina sul comodino della stanza da letto e in altre parti della casa grazie ai cani antidroga. Pure i telefoni di Fischer sono stati posti sotto sequestro. In casa Eintracht al momento tutto tace: il club infatti non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda.