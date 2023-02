Si fa male mentre fa l'assist. La sua squadra trema, Champions a rischio

DORTMUND - Con un netto poker rifilato all'Hertha Berlino (4-1), il Borussia Dortmund di Terzic inanella l'ottava vittoria di fila tra campionato, DFB Pokal e Champions League. In Bundesliga si tratta del sesto successivo consecutivo per i gialloneri, che si trovano in vetta in classifica con 43 punti in compagnia del Bayern Monaco e dell'Union Berlino. La sfida contro i berlinesi ha però portato con sé anche una pessima notizia in vista del match di ritorno contro il Chelsea...