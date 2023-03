Cancelo scopre in diretta tv i motivi dell'esonero di Nagelsmann: la reazione

ROMA - Mentre ieri sera iniziavano le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024, con le prime nazionali impegnate, tra cui l'Italia battuta dall'Inghilterra, qualcuno ha approfittato della sosta per regolare alcuni conti interni e procedere senza indugi ad un clamoroso ribaltone in panchina. E' il caso del Bayern Monaco che ha esonerato Julian Nagelsmann. Un fulmine a ciel sereno, che ha sorpreso tutti, compreso Joao Cancelo. Il terzino portoghese dopo la partita contro il Liechtenstein è stato intervistato da Sport TV e un giornalista gli ha annunciato l'esonero del "suo" allenatore in diretta: "Questa è una notizia dell'ultima ora: cambio di allenatore al Bayern. Tuchel è il nuovo allenatore. Qual è la tua reazione?". Cancelo scioccato ha risposto: "Non lo sapevo! Sono un po' sorpreso. Grazie a Nagelsmann, è stato lui a volermi al Bayern. Tutta la fortuna del mondo a lui. Cercherò di adattare il più possibile i concetti del nostro allenatore perché abbiamo diverse partite importanti, nella fase decisiva della stagione. Il Bayern è una squadra sempre pronta a vincere tutto". L'intervista si conclude con una battuta su Tuchel, possibile nuovo allenatore: "Per quanto riguarda Tuchel, mi ha fatto perdere una finale di Champions League, quindi spero che la vinca per me quest'anno!".