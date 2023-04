Bayer Leverkusen, la mossa a sorpresa della Bundesliga che penalizza la Roma

Il Bayer Leverkusen, protagonista di una grande rimonta in campionato e prossimo avversario della Roma nelle semifinali di Europa League , ha chiesto ed ottenuto di poter anticipare la sfida contro il Colonia, originariamente in programma il 7 maggio.

Due giorni di riposo in più per Xabi Alonso

La Lega tedesca ha infatti anticipato il match, valido per la 31esima giornata della Bundesliga a venerdì 5 maggio alle ore 20.30. Gli uomini di Xabi Alonso avranno così due giorni in più a disposizione per preparare la semifinale d'andata, in programma allo stadio Olimpico di Roma l'11 maggio.