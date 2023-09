Bonucci all'Union Berlino, c'è l'annuncio ufficiale: le parole dell'ex Juve

Cosa ha detto Bonucci dopo la firma?

Non sono mancate le prime parole di Bonucci dopo aver firmato con l'Union Berlino: "È speciale per me fare un passo all'estero per la prima volta nella mia carriera. All'Union ho l'opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra nel suo cammino in tre competizioni impegnative con la mia esperienza. Non vedo l'ora che arrivi questa nuova esperienza nella mia carriera".

La soddisfazione dell'Union Berlino

Positivo il commento della dirigenza tedesca, rappresentata da Oliver Ruhnert: "Con Leonardo ingaggiamo un giocatore con molta esperienza. Ha dimostrato le sue qualità in molti anni sia a livello nazionale che internazionale. Siamo convinti che con la sua mentalità e la sua flessibilità amplierà le nostre possibilità in difesa e ci porterà ancora una volta ad un altro livello".

Addio Bonucci, il saluto della Juve