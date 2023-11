L'Union Berlino di Bonucci nella storia: un'allenatrice al posto di Fischer

L'Union Berlino si separa da Fischer

Tornando all'Union dell'ex juventino Leonardo Bonucci, rivale del Napoli in Champions League e ultimo in Bundesliga dove non fa punti dalla fine di agosto, è diventata infatti ufficiale la separazione dal tecnico svizzero Fischer (con cui è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto), tra i principali artefici dell'incredibile ascesa dell'Union fin dal suo arrivo nel luglio 2018. "Per me personalmente, e probabilmente per tutti i tifosi dell'Union Berlino, questo è un momento molto triste - ha detto Dirk Zingler, presidente dell'Union Berlino -. Mi addolora che non siamo riusciti a interrompere il trend negativo delle ultime settimane".

Union Berlino, 13 ko nelle ultime 14 gare

Fischer era sulla panchina dei biancorossi quando l'Union è stato promosso in Bundesliga per la prima volta nel 2019, e successivamente lo ha portato in Conference League nel 2021 e in Europa League l'anno dopo. La scorsa stagione il club della capitale è stata la sorpresa comandando per un certo periodo la Bundesliga e chiudendo alla fine al quarto posto, quindi con la qualificazione alla Champions. Dove poi, inserito in un girone con Real Madrid, Napoli e Sporting Braga ha preso solo un punto in quattro partite (proprio al 'Maradona' contro il Napoli del poi a sua volta esonerato Rudi Garcia). La stagione 'domestica' è cominciata positivamente con tre vittorie nelle prime due partite di campionato e nei sedicesimi di Coppa, ma da allora l'anno dell'Union si è trasformato in un incubo, con una serie di 14 partite senza vittorie, 13 sconfitte consecutive e poi un pari a Napoli, dal 28 agosto in tutte le competizioni. In Bundesliga l'Union ha solo 6 punti in 11 partite e, con una differenza reti peggiore del Colonia.