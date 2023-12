Bayern Monaco-Union Berlino rinviata: il motivo

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La tredicesima giornata della Bundesliga perde un match: quello tra il Bayern Monaco, secondo in classifica e a caccia del Bayer Leverkusen avanti di due punti, e l'Union Berlino di Leonardo Bonucci. La gara, prevista oggi sabato 2 dicembre alle 15.30, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Il motivo? La straordinaria nevicata che ha investito la Germania, e in particolar modo la Baviera, causando anche il blocco ferroviario nell'area metropolitana di Monaco (oltre a quello parziale del traffico stradale). Per questo le autorità tedesche hanno deciso di rinviare Bayern Monaco-Union Berlino a data da destinarsi.