Bundesliga, crollo del Bayern Monaco. Tris Union, colpo Friburgo

Crolla a sorpresa il Bayern Monaco che perde con il punteggio di 5-1 nella trasferta contro il Francoforte . I bavaresi registrano una giornata no e nel giro di 36’ sono sotto per 3-0: a segno Marmoush, Dina Ebimbe e Larsson. Poi il gol della bandiera di Kimmich non cambia la sostanza perché nella ripresa arrivano arriva la manita con la doppietta di Dina Ebimbe e Knaff. Con questa sconfitta Kane e soci restano al secondo posto in Bundesliga , a -3 punti dal Leverkusen capolista del campionato tedesco.

Francoforte-Bayern Monaco 5-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, Union Berlino fuori dalla zona rossa

Vince e convince l’Union Berlino con Bonucci in panchina (fino alla fine) che batte il Monchengladbach per 3-1: decisivi i gol Volland, Hellerbach e Hoffmann. Adesso la squadra della capitale è fuori dalla zona rossa e quindi fa un passo in avanti verso la salvezza. Colpo del Friburgo che si impone nella tana del Wolfsburg: l’1-0 lo firma Gregoritsch. Il Werder Brema vince 2-0 contro l’Augusta grazie ai sigilli di Stark e Ducksch, mentre l’Haidenheim mette sotto per 3-2 il Darmstadt: a fare la differenza la doppietta di Mainjka nella ripresa, per di più nel giro di due minuti.