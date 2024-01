Vittoria al cardiopalma per il Bayer Leverkusen. Nella 17ª giornata di Bundesliga la squadra di Xabi Alonso si blocca contro l'Augsburg, ma poi al 94' trova il gol vittoria con Palacios. Una vittoria importantissima per la capolista, che si riporta a quattro punti di vantaggio sul Bayern Monaco, che ha però una gara in meno (da recuperare la 13ª giornata).