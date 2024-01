Bayern Monaco in ansia per Coman: cosa è successo

Brutte notizie per il Bayern Monaco . Nel corso del match giocato questo pomeriggio contro l'Augsburg , vinto dalla squadra di Tuchel con il risultato di 3-2 , si è registrato un grave infortunio rimediato da Coman . L'esterno offensivo è uscito dal campo dopo ventisei minuti di gioco, facendo preoccupare e non poco tutto l'ambiente bavarese in vista dei prossimi impegni.

Infortunio Coman, le parole di Tuchel

Al termine del match, Tuchel ha commentato così l'infortunio di Coman: "E' un infortunio al ginocchio, dovremmo aspettare i test medici che ci diranno qualcosa in più. Sembra un infortunio serio. È uscito subito. Non c'era possibilità di continuare a giocare". La Lazio monitora attentamente la situazione, in vista del match di Champions League in programma il prossimo 14 febbraio allo stadio Olimpico. L'eventuale assenza di Coman sarebbe di un certo peso per il Bayern Monaco.