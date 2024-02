Bundesliga, il Borussia Dortmund schianta il Friburgo

Vittoria senza storie per il Borussia Dortmund che ha liquidato il Friburgo con il netto risultato di 3-0. Nel match giocato tra le mura amiche, la squadra di Terzic si è imposta grazie alla doppietta di Malen e la rete nel finale di Fullkrug. Non è mancata una protesta da parte dei tifosi del Dortmund che ha portato a un recupero "extra large" di oltre dieci minuti nella prima frazione. I sostenitori hanno lanciato in campo palline di tennis e monete di cioccolato, dopo l'apertura della Bundesliga a investitori esterni.