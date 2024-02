Bayern Monaco, furia Muller dopo il ko: "Ci mancano le p***e"

La netta sconfitta rimediata dal Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen per 3-0 ha fatto esasperare gli animi tra i bavaresi. La classifica parla chiaro: la squadra di Tuchel ha uno svantaggio di ben cinque punti rispetto al Leverkusen, facendo acuire il malessere relativo a una stagione al di sotto delle aspettative della tifoseria.

Il duro commento di Muller

Lo stesso Muller, nel post gara del match giocato ieri, ha riservato parole dure sulla prestazione: “Ad essere sincero, sono arrabbiato. Ci sono momenti nei quali si deve parlare di noi giocatori e non dell’allenatore. Abbiamo tanti nazionali, calciatori di altissimo livello e dobbiamo alzare il livello del nostro gioco. Cito Oliver Kahn: quello che ci manca sono le pa**e in campo. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento. Va bene sentire la pressione, ma ci vogliono energia e libertà, cose che ci mancano”.

Tuchel contestato dai tifosi

Quest'oggi c'è stata una chiara contestazione dei tifosi nei confronti di Tuchel. All'esterno dell'impianto in cui si allena il Bayern Monaco, hanno esposto uno striscione con su scritto: "Tuchel vattene". Un clima bollente per il club, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro la Lazio.