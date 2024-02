Bundesliga, tris dello Stoccarda al Mainz. 1-1 tra Hoffenheim e Colonia

STOCCARDA (GERMANIA) - Vittoria importantissima per lo Stoccarda che, nella 21esima giornata di Bundesliga, si impone sul Mainz per 3-1. Nel primo tempo padroni di casa a segno con Mittelstadt e Leweling, nella ripresa è invece Undav a firmare il 3-0 per i padroni di casa con il gol della bandiera di Ajorque per gli ospiti. In classifica lo Stoccarda si conferma terza forza del campionato con 43 punti, Mainz in piena zona retrocessione. Da segnalare che la partita è stata interrotta dopo pochi minuti perchè i tifosi hanno cominciato a tirare palline da tennis e altri oggetti in campo in segno di protesta per l’ingresso di fondi stranieri nel campionato tedesco.