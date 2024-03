Bundesliga, Holer beffa il Bayern Monaco: il Friburgo pareggia nel finale

Il Bayern Monaco non è riuscito a dare continuità al successo ottenuto contro il Lipsia nella scorsa giornata di Bundesliga. La squadra di Tuchel ha impattato in casa del Friburgo , con quest'ultimo che ha riacciuffato il pareggio nei minuti finali con Holer .

Friburgo-Bayern Monaco, la partita

Il Friburgo è passato in vantaggio al 12', grazie a un gol realizzato da Gunter. Il pareggio del Bayern Monaco è arrivato al 35' con la rete messa a segno da Tel. Nella ripresa, Musiala ha siglato il 2-1 per i bavaresi, ma a tre minuti dalla fine Holer ha riequilibrato il punteggio, mettendo a segno la rete del definitivo 2-2. Si tratta di un risultato che amareggia e non poco il Bayern Monaco che sperava di alimentare la striscia di successi. Al momento, il distacco rispetto al primo posto occupato dal Bayer Leverkusen è di 7 punti. Domenica la capolista affronterà il Colonia.