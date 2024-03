Bundesliga, Kane trascina Tuchel: Bayern Monaco a valanga sul Mainz

Dopo aver battuto ed eliminato la Lazio negli ottavi di finale della Champions League, il Bayern Monaco torna a vincere anche in Bundesliga. Gli uomini di Tuchel travolgono il Mainz 8-1 e salgono a 57 punti in classifica, portandosi momentaneamente a meno sette dal Bayer Leverkusen. Padroni di casa in vantaggio al 13' grazie ad Harry Kane, che sfrutta un assist di Musiala. Sette minuti dopo arriva il raddoppio di Goretzka. Prima dell'intervallo Amiri accorcia le distanze per gli ospiti e Kane trova la doppietta personale. Nella ripresa il Bayern è straripante: ai gol di Muller, Musiala e Gnabry si aggiungono ancora Kane (tripletta) e Goretzka, che firma la doppietta.