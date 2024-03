Bundesliga: il Bayern Leverkusen vince ancora, Friburgo e Francoforte ok

Si è concluso con i match della domenica la venticinquesima giornata di Bundesliga : il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha difeso con un'altra prestazione autorevole il primo posto battendo 2-0 il Wolfsburg . Gol di Tella nel primo tempo e Wirtz nella ripresa, restano dieci i punti di vantaggio sul Bayern Monaco secondo. Colpo esterno del Friburgo sul campo del Bochum l' Eintracht Francoforte si è aggiudicato lo scontro diretto per la zona Europa con l' Hoffenheim : 3-1.

Bundesliga: Bayern Leverkuse, Friburgo e Francoforte ok

Vittoria importante per il Friburgo, che ha espugnato il campo del Bochum e ha agganciato l'Hoffenhaim al settimo posto (quota 33 punti). Eggestein e Gregoritsch hanno reso vano il gol con cui Ordest ha accorciato le distanze. Kock, Dina Ebimba e Gotze hanno ribaltato l'Hoffenheim, che si era portato in vantagigo con Brooks. La forbice di vantaggio sui diretti concorrenti per l'Europa si allarga a sette punti.