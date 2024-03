"Bayern, anche Conte e De Zerbi in corsa per la panchina dopo Tuchel"

Con l'avvicinarsi della fine della stagione, si intensificano le voci relative al prossimo allenatore del Bayern Monaco . Come noto, Tuchel farà le valigie a prescindere di come andrà l'annata. Al momento, i bavaresi sono al secondo posto dietro al Bayer Leverkusen , con uno svantaggio di dieci punti. In Champions League, invece, dovranno affrontare l'Arsenal nei quarti di finale.

Bayern Monaco, chi sarà il sostituto di Tuchel?

Secondo Sport Bild, sono quattro i possibili successori di Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Tra questi ci sono due italiani, Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Il primo è al momento senza squadra, dopo l'esperienza conclusa nella passata stagione al Tottenham. L'ex tecnico della Juventus è alla ricerca di un progetto ambizioso e per lui sarebbe la prima volta in Bundesliga. Piace anche De Zerbi che sta facendo delle buone cose al Brighton, in Premier League. Oltre ai due italiani, per Bild sono in lizza anche Xavi Alonso (che sta dominando la Bundesliga con il Leverkusen) e Roger Schmidt del Benfica.