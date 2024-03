Xabi Alonso non si muove: "Resto al Bayer Leverkusen”

Xabi Alonso, un predestinato

L’attuale allenatore del Bayer Leverkusen ha avuto una carriera molto importante anche da calciatore spesa con le maglie di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Negli ultimi mesi, l’annunciato addio di Jurgen Klopp dai Reds e quello di Thomas Tuchel dai bavaresi aveva spinto il tecnico spagnolo verso una delle due panchine. Per il momento, non ci sarà alcun ritorno da ex: “Sento che il mio lavoro non è finito qui - ha dichiarato Xabi Alonso in conferenza stampa - mi hanno dato tanti motivi per continuare a credere nella squadra, per il loro impegno, per la loro voglia, per la loro fame di fare una grande stagione. Sono nel posto giusto al Bayer Leverkusen, voglio continuare a crescere con questo club, con i miei giocatori e imparare ancora tanto da loro”.