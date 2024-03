Leverkusen, una rimonta da urlo: 2-1 in extremis, Schick stende l'Hoffenheim

Friburgo e Wolsfburg ok in trasferta: Monchengladbach e Werder Brema ko

Il sabato prepasquale in Bundesliga è stato scandito anche dallo 0-0 tra Lipsia e Mognza e tra Francoforte e Union Berlino mentre non sono mancate le marcature in Monchengladbach-Friburgo. Il Friburgo ha vinto 3-0 rilanciandosi in chiave Europa. A bersaglio Gregoritsch in avvio di gara e Rohl e Doan all'inizio della ripresa. Successo esterno anche per il Wolfsburg sul campo del Werder Brema: 2-0 con gol di Lacroix e Majer in una gara finita dieci contro dieci per effetto delle espulsioni dirette rimediate dallo stesso Lacroix nel secondo tempo e di Jung nel primo tempo, prima del momentaneo 0-1.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, palla al centro

Alle 18:30 è in programma il Der Klassiker, la supersfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Domani, 31 gennaio, tre partite: Augusta-Colonia (15:30), Stoccarda-Heidenheim (17:30) e Bochum-Darmstadt (19:30).