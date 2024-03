Bayern, Tuchel si arrende al Leverkusen: "Non ho speranza, è finita"

La sconfitta maturata dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund ha posto la parola fine sulla Bundesliga? Tuchel ne sembra essere convinto, considerati i tredici punti di distacco rispetto alla capolista Leverkusen: “Il campionato è perso? Sì, certo. Chiaro. Naturalmente. Non ho più speranza. No, no, no. Dopo la partita di oggi non abbiamo bisogno di dirvi nulla. Quanti punti sei indietro? 13? Congratulazioni al Leverkusen!”.