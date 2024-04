Bundesliga: vince l'Hoffenheim, il Wolsfburg crolla contro il Borussia

Bundesliga: vincono Hoffenheim e Borussia M'Gladbach, cade il Wolfsburg

Nel pomeriggio domenicale, l'Hoffenheim mette subito le cose in chiaro, rifilando un secco uno-due nei primi 45 minuti all'Augusta: prima Weghorst, poi Kramaric. 2-0 all'intervallo e gara in discesa per i padroni di casa. Ad inizio ripresa, gli ospiti provano a rimettersi in corsa con il gol di Demirovic, ma non basta. Nel finale, infatti, c'è spazio per la rete di Bebou, che cala il tris e chiude i conti per i biancazzurri. Giornata storta, invece, per il Wolfsburg, il cui vantaggio viene annullato dalla clamorosa rimonta del Borussia M'Gladbach, messa a referto nella seconda frazione di gioco. Inutile, ai fini del risultato, il gol in apertura di Baku, seguito dalle marcature degli ospiti, che corrispondono ai nomi di Itakura, Ngoumou e Reitz. Vittoria che può valere la salvezza per il Borussia.