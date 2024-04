Leverkusen da impazzire, per la prima volta vince la Bundesliga!

LEVERKUSEN (Germania) - Un successo atteso 120 anni. Il Bayer Leverkusen per la prima volta nella storia è campione di Germania. La festa è iniziata al fischio finale della sfida contro il Werder Brema vinta dai padroni di casa per 5-0. La squadra di Xabi Alonso oggi ha concluso un percorso straordinario con 25 vittorie e 4 pareggi in 29 partite di campionato: 79 punti, sedici in più di Bayern Monaco e Stoccarda che ieri hanno avuto modo di vincere le loro partite rendendo ancor più bello il trionfo odierno della BayArena. La squadra di Alonso è imbattuta, fin qui ha realizzato 70 gol subendone soltanto 19. E può ancora vincere sia la Coppa di Germania sia l'Europa League.