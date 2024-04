Rangnick conferma: "Contatti con il Bayern Monaco"

Cosa ha detto Rangnick sul Bayern Monaco?

Ai media austriaci, l'allenatore tedesco ha confermato i contatti con il Bayern Monaco: "Ci sono stati contatti, ma ora sono tutto concentrato sull'Europeo. Ho informato anche la federazione austriaca - ha continuato -, abbiamo un vero rapporto di fiducia. Mi trovo molto bene con l'Austria e se il Bayern mi dicesse 'ti vogliamo', mi chiederei se è davvero quello che voglio io". In Germania danno per certa la trattativa tra il Bayern Monaco e Rangnick, sottolineando che possa concludersi in tempi brevi.