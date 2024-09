Bundesliga, Bayer e Bayern non si fanno del male. Il Lipsia avvisa la Juve

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Nel big match dell' 5ª giornata di Bundesliga , finisce in parità la sfida di Monaco di Baviera, tra Bayern e Bayer Leverkusen . Sono proprio i campioni di Germania a portarsi in vantaggio, gelando l'Allianz con il gol di Andrich al quarto d'ora, raggiunti poi dai bavaresi prima dell'intervallo con Pavlovic . Primo stop per la squadra d Kompany dopo quattro successi consecutivi.

Poker Lipsia, tonfo Friburgo

Negli altri match della quinta giornata spicca il roboante 4-0 del Lipsia sull'Augsburg (Gouweleeuw sbaglia un rigore al 27'): la doppietta di Sesko (11' e 15') trascina i biancorossi che dilagano poi nella ripresa con le reti di Openda (46') e Xavi Simons (57'). La squadra di Marco Rose, prossima avversaria della Juve in Champions League, sale così al secondo posto a quota 11 punti e a +2 sul Friburgo battuto 3-0 in casa dai neopromossi del St.Pauli. La squadra di Amburgo ammutolisce l'Europa-Park Stadion con Saad (doppietta al 12' e 72') e Afolayan (45'). Pomeriggio da dimenticare per i ragazzi di Schuster che falliscono anche un calcio di rigore con Grifo al 41'.

Pari spettacolo tra Wolfsburg e Stoccarda

Vittoria all'ultimo respiro per il Borussia Moenchengladbach che batte 1-0 l'Union Berlino: decisiva la rete di Cvancara al 96'. Pieringer (15') e Schoppner (86') trascinano l'Heidenheim al successo esterno per 2-0 sul campo del Mainz (esplusi Hanche-Olsen e Dorsch) mentre termina in parità, 2-2, la sfida tra Wolfsburg e Stoccarda. Wind (20') porta avanti i padroni di casa, raggiunti al 32' da Millot. Nel secondo tempo i biancoverdi mettono di nuovo la freccia con Amoura (68') ma gli ospiti, in dieci (doppio giallo a Karazor) dal 63', pareggiano i conti in extremis con l'ex Brighton Undav (97').

