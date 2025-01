Bundesliga, l'Union Berlino torna a vincere: Mainz ancora ko

BERLINO (GERMANIA) - Successo pesante per l'Union Berlino nel primo dei match domenicali della 18ª giornata di Bundesliga. una vittoria che allontana la squadra dalla zona caldissima della classifica. I berlinesi tornano a festeggiare dopo tre sconfitte consecutive, mentre per il Mainz sembra finito il momento magico che ne aveva fatto fin qui la sorpresa del torneo. All'An der Alten Forsterei Stadion accade tutto nel primo tempo, con l'Union avanti dopo neanche un minuto grazie ad Hollerbach. Reazione immediata degli ospiti, che pareggiano già al 5' con il rigore trasformato freddamente da Amiri. Al 24' penalty anche per i padroni di casa, Skov dal dischetto non sbaglia e segna quello che si rivelerà il gol partita.