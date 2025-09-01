Bundesliga, il Bayer Leverkusen esonera Ten Hag

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen ha esonerato l'allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Il Comitato degli Azionisti - organo di controllo del club - ha deciso di sollevare il tecnico olandese lasciando la gestione della squadra allo staff tecnico in seconda. "Questa decisione non è stata facile per noi - ha dichiarato il ds Simon Rolfes - nessuno voleva fare questo passo.Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che così non era possibile costruire una squadra nuova e vincente. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per crescere ulteriormente con una nuova guida tecnica".