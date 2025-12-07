Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bundesliga: l'Amburgo vince il derby del Nord, il Borussia Dortmund tiene il passo di Bayern e Lipsia

Ecco i risultati maturati nelle due gare valide per la tredicesima giornata del massimo campionato tedesco: Hoffenheim ko al Signal Iduna Park
1 min
TagsBundesligaborussia dortmundHoffenheim

Il Borussia Dortmund consolida il terzo posto in classifica e tiene il passo di Bayern Monaco e Lipsia, battendo tra le mura amiche l'Hoffenheim. Pirotecnico 3-2, invece, tra Amburgo e Werder Brema, con la vittoria dei padroni di casa nel sentitissimo derby del Nord.

Bundesliga: l'Amburgo vince il derby del Nord, il Borussia Dortmund batte l'Hoffenheim

Partita "pazza" al Volksparkstadion, dove l'Amburgo va a segno con Lokonga, Vuskovic e Poulsen, rendendo vane le reti di Stage e Njinmah. Successo importante in chiave salvezza, in una gara sentitissima dalle due tifoserie. Al Signal Iduna Park di Dortmund, Brandt e Schlotterbeck regalano tre punti di platino al Borussia, che accorcia nuovamente la classifica e resta nella scia di Lipsia e Bayern Monaco.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Borussia Dortmund-Hoffenheim

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS