Bundesliga: l'Amburgo vince il derby del Nord, il Borussia Dortmund tiene il passo di Bayern e Lipsia

Il Borussia Dortmund consolida il terzo posto in classifica e tiene il passo di Bayern Monaco e Lipsia, battendo tra le mura amiche l'Hoffenheim. Pirotecnico 3-2 , invece, tra Amburgo e Werder Brema , con la vittoria dei padroni di casa nel sentitissimo derby del Nord.

Partita "pazza" al Volksparkstadion, dove l'Amburgo va a segno con Lokonga, Vuskovic e Poulsen, rendendo vane le reti di Stage e Njinmah. Successo importante in chiave salvezza, in una gara sentitissima dalle due tifoserie. Al Signal Iduna Park di Dortmund, Brandt e Schlotterbeck regalano tre punti di platino al Borussia, che accorcia nuovamente la classifica e resta nella scia di Lipsia e Bayern Monaco.