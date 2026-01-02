L’incubo di Boniface: danni irreparabili al ginocchio, pensa al ritiro
Non c’è pace per Victor Boniface. A soli 25 anni, l’attaccante nigeriano avrebbe subito danni irreparabili al ginocchio tali da mettere in serio pericolo la sua carriera. Tanto che Bayer Leverkusen, titolare del suo cartellino, e Werder Brema, club in cui gioca in prestito da quattro mesi, hanno concordato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. La decisione su come procedere spetta ora all’ex Bodo: se deciderà per l’operazione rimarrà ai box per tutto il resto della stagione e tornerà in anticipo al Bayer. Con due rotture del legamento crociato alle spalle nel 2018-2019 e nel 2020-2021 e tutta una serie di problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare oltre 30 partite nelle ultime tre stagioni, Boniface starebbe anche pensando al ritiro.
Scartato dal Milan
Era arrivato a Brema sotto i migliori auspici ma l’esperienza nel nord ovest della Germania fin qui non è stata esaltante. Partito titolare soltanto in due occasioni, l’operazione di fatto terminerebbe una stagione da 11 presenze, 2 assist e nessun gol in Bundesliga. In Italia è fresco il ricordo del suo trasferimento saltato al Milan nell’ultima sessione di mercato estivo, quando i rossoneri, preso atto delle condizioni del suo ginocchio destro, decisero di non finalizzarne l’acquisto dopo le visite mediche a Milano. Purtroppo, per quello che era ritenuto uno dei migliori talenti africani della sua generazione, non a torto.