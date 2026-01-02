L’incubo di Boniface: danni irreparabili al ginocchio, pensa al ritiro

Non c’è pace per Victor Boniface. A soli 25 anni, l’attaccante nigeriano avrebbe subito danni irreparabili al ginocchio tali da mettere in serio pericolo la sua carriera. Tanto che Bayer Leverkusen, titolare del suo cartellino, e Werder Brema, club in cui gioca in prestito da quattro mesi, hanno concordato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. La decisione su come procedere spetta ora all’ex Bodo: se deciderà per l’operazione rimarrà ai box per tutto il resto della stagione e tornerà in anticipo al Bayer. Con due rotture del legamento crociato alle spalle nel 2018-2019 e nel 2020-2021 e tutta una serie di problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare oltre 30 partite nelle ultime tre stagioni, Boniface starebbe anche pensando al ritiro.